Крикунов о победе над «Динамо»: «Помощники убедили меня, что в 3-м периоде надо играть в 3 звена — я думал, что не хватит силенок. Ребята справились, молодцы»

"Мы, в принципе, играли на равных первый период. Наверное, провалили второй, особенно вбрасывания. Очень много игры было в нашей зоне плюс, естественно, опять нахватали удалений. Поэтому проиграли период. На третий собрались, молодые помощники убедили меня, что надо играть в три звена. Ребята справились, а я думал, что не хватит силенок где-то. Но нет, хватило, в три звена весь период играли и вырвали эту победу.