Квартальнов о 3:0 со «Спартаком»: «Мы хорошо начали, повели в счете, хороший гол в большинстве закрепил успех. Были моменты, где нужно кое-что подправить, но все только начинается»

— На всех, кого приглашаем в команду, мы рассчитываем и надеемся. Видно, что Алекс — игрок хорошего уровня. Он очень быстро влился. Мы планировали его поставить в эту тройку. Не знаю, как будет дальше. Дай Бог, чтобы было без травм. Их звено хорошо выглядит, да и на турнире [Кубке Мэра Москвы] тоже играли неплохо. Лимож играет и в большинстве, и в меньшинстве, делает большой объем работы.