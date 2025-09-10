Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Дэйли о России на Кубке мира-2028: «Право голоса будут иметь не только НХЛ и профсоюз, но и федерации стран-участниц. С марта 2022 года ситуация особо не изменилась»

Турнир с участием 8 сборных планируется организовать без участия ИИХФ.

Сборная России не участвует в международных турнирах под эгидой Международной федерации хоккея с весны 2022 года.

"В настоящее время дверь остается открытой. Нам предстоит обсуждать этот вопрос, право голоса будут иметь не только лига и Ассоциация игроков, но и федерации стран-участниц.

При этом с марта 2022 года ситуация особо не изменилась, чтобы предполагать корректировку их позиции. Но у нас еще есть время", — сказал заместитель комиссионера НХЛ в интервью Daily Faceoff.

Серавалли о Турнире четырех наций: «Швеция и Финляндия ясно дали НХЛ понять, что если Россия примет участие, их там не будет. Это причина, по которой было всего четыре страны».