Руководство НХЛ встречалось с 2 группами инвесторов, которым интересно создание клуба в Атланте. Переговоры пока не привели к подаче заявки

«Нас устроит наличие полностью готового плана. Думаю, обе группы амбициозны в отношении того, чего и как они хотят достичь, но большего мы пока не добились. Нам нужен план, который можно было бы реализовать чуть более эффективно», — сказал вице-комиссионер НХЛ.