Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Карандин о шоу-матче Дацюка: «Телебойкот воспринимаем уже чуть ли не как должное. После Елки на Матче звезд КХЛ в Сибири трудно чему-то удивиться»

Матч The Magic Game в честь 47-летнего Дацюка прошел на льду «УГМК-Арены» в Екатеринбурге 30 августа.

Источник: Спортс"

"Болельщики меня очень много спрашивали о прощальном матче Павла Дацюка, по стилю игры это был пока последний советский хоккеист.

К сожалению, на наш регион проводы Дацюка не показали — поэтому вопросов было больше, чем ответов.

Прочитал в прессе, что трансляции из Екатеринбурга наши телевизионщики предпочли [футбольный] чемпионат то ли Англии, то ли Испании.

Знаете, после того как к нам в Сибирь [Новосибирск] на Матч звезд КХЛ привезли Елку, трудно чему-то удивиться. Вот и телебойкот Дацюка воспринимаем уже чуть ли не как должное. Печально", — сказал почетный вице-президент ФХР.