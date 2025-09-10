Скотт Уилсон о проблемах в «Металлурге»: «Попал в тупик. Просто не подошли друг другу. Иногда игроки не подходят для определенных стилей»

В составе магнитогорского клуба он набрал 7 (4+3) очков в 30 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.
— Что, на ваш взгляд, пошло не так в «Металлурге»?
— Просто не подошли друг другу. Иногда случается, что игроки не подходят для определенных стилей.
— Борна Рендулич, который уходил из «Металлурга» после вас, пожелал себе такого же продолжения карьеры, как у вас. Согласитесь, что ваша карьера преобразилась?
— Я играю достаточно давно, поэтому не думаю, что она именно преобразилась. Просто вернулся к тому, что у меня было до перехода в «Металлург». Я играл в «Витязе» несколько сезонов и делал это довольно хорошо.
Потом попал в тупик в «Металлурге», там не получилось. А Козлов помог мне вернуться на тот уровень, на котором я был раньше, — сказал Уилсон.