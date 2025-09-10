Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Скотт Уилсон о проблемах в «Металлурге»: «Попал в тупик. Просто не подошли друг другу. Иногда игроки не подходят для определенных стилей»

Канадский форвард, сейчас выступающий за «Сибирь», по ходу прошлого сезона перешел из «Металлурга» в «Салават».

В составе магнитогорского клуба он набрал 7 (4+3) очков в 30 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Что, на ваш взгляд, пошло не так в «Металлурге»?

— Просто не подошли друг другу. Иногда случается, что игроки не подходят для определенных стилей.

— Борна Рендулич, который уходил из «Металлурга» после вас, пожелал себе такого же продолжения карьеры, как у вас. Согласитесь, что ваша карьера преобразилась?

— Я играю достаточно давно, поэтому не думаю, что она именно преобразилась. Просто вернулся к тому, что у меня было до перехода в «Металлург». Я играл в «Витязе» несколько сезонов и делал это довольно хорошо.

Потом попал в тупик в «Металлурге», там не получилось. А Козлов помог мне вернуться на тот уровень, на котором я был раньше, — сказал Уилсон.