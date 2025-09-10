Ричмонд
Глотов о 4:3 с «Нефтехимиком»: «Американские горки. Иногда у “Трактора” на одно хорошее действие приходится три плохих. Мы далеки от идеала, но сделали шаг вперед»

Челябинский клуб одолел «Нефтехимик» (4:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ, 28-летний нападающий забросил 2 шайбы.

Источник: Спортс"

— Твои эмоции после игры в Нижнекамске?

— Американские горки. Самое главное — выиграли. Очень этому рад.⠀- Что можешь сказать о первых двух периодах, когда не только шайба не шла в ворота, но и в целом игра не слишком получалась?

— Во втором периоде были проблески, несколько хороших смен. Просто правильно выдерживали нашу структуру в зоне атаки. Выходы из зоны, форчек — сразу все получалось.

В концовке второго периода и в течение большей части третьего просто все это, так сказать, «перенесли на бумагу». Отсюда и результат. На самом деле я очень рад, что в течение матча мы возвращаемся к нашей правильной игре. Мы еще далеки от идеала, но сегодня сто процентов был шаг вперед.⠀- По итогам матча капитан команды признал тебя лучшим игроком. Ты сказал: «Сейчас это — наш путь». Верно ли, что сейчас «Трактор» больше борется сам с собой?

— Да, так и есть. Тяжело прокомментировать некоторые наши действия. Иногда на одно хорошее действие приходится три плохих. В третьем периоде действительно был проблеск. Была видна наша прошлогодняя игра, приятные моменты предсезонных матчей.

Сразу пришел результат. За него надо цепляться. Под «нашим путем» я имел в виду, чтобы мы сразу начинали с этих подзатыльников, — сказал Глотов.