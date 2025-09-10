Ричмонд
«Бостон» впервые с 2001 года начнет сезон НХЛ без капитана. В клубе хотят, чтобы вопрос решился «естественным образом»

Перед дедлайном «Брюинс» обменяли форварда Брэда Маршанда во «Флориду». В межсезонье 37-летний экс-капитан клуба подписал новый контракт с «Пантерс».

В прошлом сезоне постоянными альтернативными капитанами команды были защитник Чарли Макэвой и форвард Давид Пастрняк.

«В конце концов кто-то станет следующим капитаном. Это налагает большую ответственность. Хотелось бы, чтобы вопрос решился естественным образом. Если нет единой точки зрения, может возникнуть неудобство», — сказал генменеджер «Брюинс» Дон Суини.

В прошлый раз «Бостон» начинал сезон без капитана 24 года назад. В итоге в сезоне-2001/02 капитан так и не был назначен, в 2002 году им стал Джо Торнтон.

После обмена Торнтона в «Сан-Хосе» в 2005 году клуб не назначал капитана до завершения сезона. Перед сезоном 2006/07 им стал Здено Хара. После него новые капитаны — Патрис Бержерон и Маршанд — назначались без перерывов.