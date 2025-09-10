НХЛ примет решение по Маклауду, Дюбе, Футу, Харту и Форментону «в относительно ближайшем будущем». Лига изучает ситуацию с точки зрения этики

Ранее суд в Канаде признал невиновными экс-игроков молодежной сборной Канады-2018 Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона по делу о сексуальном насилии. Сторона обвинения отказалась от подачи апелляции.
После вынесения приговора НХЛ заявила, что оправдание игроков судом не означает, что хоккеисты автоматически могут вернуться в лигу.
Отмечается, что в ходе судебного разбирательства были представлены факты, которые не лучшим образом характеризовали поведение игроков, хотя и не явились достаточным доказательством для осуждения.
"Ожидаю, что решение по этому вопросу будет принято в относительно ближайшем будущем. Мы рассматриваем ситуацию с точки зрения вопросов этики. Я не буду останавливаться на какой-то конкретике, но мы относимся к этому вопросу очень серьезно.
И именно поэтому он все еще находится на рассмотрении", — сказал заместитель комиссионера НХЛ в интервью Daily Faceoff.