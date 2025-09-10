Карандин о «Сибири»: «Команда утяжелила подготовку, чтобы не было перепадов в игре. Легионеры не чувствуют, в каком регионе оказались. Расписание странное — то пусто, то густо»

Ну и в-третьих, у «Сибири», как и в прошлом сезоне, странное расписание — то пусто, то густо. После «Амура» у нас пять дней паузы, а за первые 11 дней чемпионата у «Сибири» вообще лишь три игры. И это на старте чемпионата, когда после летней подготовки надо играть и играть, набирать форму! С таким рваным календарем тренерам точно не позавидуешь, — сказал почетный вице-президент ФХР.