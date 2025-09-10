Ричмонд
Карандин о «Сибири»: «Команда утяжелила подготовку, чтобы не было перепадов в игре. Легионеры не чувствуют, в каком регионе оказались. Расписание странное — то пусто, то густо»

— Почему 0:2 «Сибири» в матче с «Амуром» для вас не сюрприз?

Источник: Спортс"

— Во-первых, в городе много говорят о том, что в этом году «Сибирь» утяжелила свою подготовку к чемпионату, дала больше нагрузок. Сделано это для того, чтобы не было прошлогодних перепадов в игре, которые едва не помешали команде выйти в плей-офф.

Во-вторых, почти полностью сменилась бригада легионеров. Пока на фоне ушедших Бека и Ко они не впечатляют. Мои опасения, что легионеры еще не прочувствовали, в каком регионе оказались и как важна их игра для болельщиков, к сожалению, оправдываются. Может, пока только вратарь Доминге на равных конкурирует с Красоткиным, остальные легионеры только втягиваются.

Ну и в-третьих, у «Сибири», как и в прошлом сезоне, странное расписание — то пусто, то густо. После «Амура» у нас пять дней паузы, а за первые 11 дней чемпионата у «Сибири» вообще лишь три игры. И это на старте чемпионата, когда после летней подготовки надо играть и играть, набирать форму! С таким рваным календарем тренерам точно не позавидуешь, — сказал почетный вице-президент ФХР.