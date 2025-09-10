Ричмонд
Фегервары об Овечкине: «У него невероятная аура. Все моментально замолкают, когда он заходит в раздевалку. Он обожает играть, это его смысл жизни»

"У него невероятная аура. Когда он заходит в раздевалку, все моментально замолкают — все понимают: здесь Александр Овечкин.

Источник: Спортс"

Я бы сравнил его с большим ребенком — он обожает играть, выигрывать и забивать. Это и есть его смысл жизни. Таким он и остается«, — сказал защитник “Вашингтона” Мартин Фегервары в подкасте Šampióni.

