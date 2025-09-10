Ричмонд
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Гатиятулин о 3:6 от «Автомобилиста»: «Открытие сезона, “Ак Барс” хотел порадовать болельщиков дома, получился парадоксальный матч. Без ошибок не бывает, соперник подчеркнул их»

Казанский клуб проиграл в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 3:6. Ранее «Ак Барс» в гостях уступил «Металлургу» (3:4 Б) и обыграл «Авангард» (2:1).

Источник: Спортс"

— Понимали, что домашний матч, открытие сезона, хотели порадовать болельщиков, но получился парадоксальный матч. Начали здорово, создавали моменты, но ошибались. Спасибо болельщикам, что поддерживали, несмотря на крупный счет в пользу соперника.

— Чем объясните три подряд пропущенные шайбы во втором периоде?

— Без ошибок не бывает игр. Соперник подчеркнул их. Следующий разбор будет дольше.

— Что по травмированным?

— Дыняк занимается по индивидуальному плану, пока беспокоит его повреждение. Калынак готов был играть, но решили выставить такой состав. В следующей игре он будет. Князев сегодня провел первую тренировку в общей группе, — сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.