Гатиятулин о 3:6 от «Автомобилиста»: «Открытие сезона, “Ак Барс” хотел порадовать болельщиков дома, получился парадоксальный матч. Без ошибок не бывает, соперник подчеркнул их»

— Дыняк занимается по индивидуальному плану, пока беспокоит его повреждение. Калынак готов был играть, но решили выставить такой состав. В следующей игре он будет. Князев сегодня провел первую тренировку в общей группе, — сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.