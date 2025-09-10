Гатиятулин о 3:6 от «Автомобилиста»: «Открытие сезона, “Ак Барс” хотел порадовать болельщиков дома, получился парадоксальный матч. Без ошибок не бывает, соперник подчеркнул их»

— Понимали, что домашний матч, открытие сезона, хотели порадовать болельщиков, но получился парадоксальный матч. Начали здорово, создавали моменты, но ошибались. Спасибо болельщикам, что поддерживали, несмотря на крупный счет в пользу соперника.
— Чем объясните три подряд пропущенные шайбы во втором периоде?
— Без ошибок не бывает игр. Соперник подчеркнул их. Следующий разбор будет дольше.
— Что по травмированным?
— Дыняк занимается по индивидуальному плану, пока беспокоит его повреждение. Калынак готов был играть, но решили выставить такой состав. В следующей игре он будет. Князев сегодня провел первую тренировку в общей группе, — сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.