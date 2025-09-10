Заварухин о 6:3 с «Ак Барсом»: «Автомобилисту» в плей-офф залетало все, сейчас — наоборот. Это спорт — без везения не бывает побед"

Напомним, в прошлом сезоне «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 3−4 в серии.
"Здорово команда отреагировала на пропущенный гол, собрались еще больше, чем в начале матча. Хорошие голы забили, гибко сыграли и в обороне, и в атаке правильно.
Третий период немного пассивно провели, счет сыграл свою роль, надеюсь, перестроимся. Удача? Где-то в обратку прилетело, в плей-офф нам залетало все подряд, сейчас — наоборот. Это спорт — без везения не бывает побед.
В Тольятти [в матче с «Ладой»] было много моментов, когда должны были забивать, но пропускали не совсем хорошие голы, невынужденные, которые повлияли на результат.
Сделали работу над ошибками, и Женя Аликин хороший матч провел. Держал команду в игре, сделал работу топового вратаря, мы надеемся на него«, — сказал главный тренер “Автомобилиста” Николай Заварухин.