Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Заварухин о 6:3 с «Ак Барсом»: «Автомобилисту» в плей-офф залетало все, сейчас — наоборот. Это спорт — без везения не бывает побед"

Сегодня «Автомобилист» на выезде одержал победу со счетом 6:3. Ранее екатеринбуржцы уступили «Ладе» (3:4) в гостях.

Источник: Спортс"

Напомним, в прошлом сезоне «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 3−4 в серии.

"Здорово команда отреагировала на пропущенный гол, собрались еще больше, чем в начале матча. Хорошие голы забили, гибко сыграли и в обороне, и в атаке правильно.

Третий период немного пассивно провели, счет сыграл свою роль, надеюсь, перестроимся. Удача? Где-то в обратку прилетело, в плей-офф нам залетало все подряд, сейчас — наоборот. Это спорт — без везения не бывает побед.

В Тольятти [в матче с «Ладой»] было много моментов, когда должны были забивать, но пропускали не совсем хорошие голы, невынужденные, которые повлияли на результат.

Сделали работу над ошибками, и Женя Аликин хороший матч провел. Держал команду в игре, сделал работу топового вратаря, мы надеемся на него«, — сказал главный тренер “Автомобилиста” Николай Заварухин.