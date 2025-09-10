Ричмонд
Никитин об 1:0 с «Адмиралом»: «Тяжелая игра, в ЦСКА ждали этого. Не каждый может справиться, когда про тебя рассказывают, какой ты хороший. Можешь не особо настраиваться»

ЦСКА одержал победу над клубом из Владивостока со счетом 1:0.

Источник: Спортс"

— Выиграли, но в целом тяжелая игра была, много шансов. Готовимся дальше.

— Иван Патрихаев сказал, что был удивлен, когда оказался в большинстве в эпизоде с голом. Он не наигрывался?

— Мы зададим ему этот вопрос, он, видимо, не помнит, что с утра в большинстве наигрывали (смеется — Спортс«“). Ваня — молодец, сегодня сыграл порядка шести минут, это придаст ему уверенности. Это процесс молодого игрока, все нормально.

— Почему сегодня был натужный хоккей после феерии в игре с «Динамо»?

— Такое происходит не только с нами. Мы люди, и ребята вас тоже читают. Не каждый может справиться с тем, когда про тебя рассказывают, какой ты хороший. Можешь не особо настраиваться. Это нормально совершенно, мы ждали такого матча.

— Победный состав решили не менять, помимо Руа? Или некого больше выпустить?

— Неудачные рикошеты привели к травмам у Руа и Янченко, это стечение обстоятельств.

— Есть информация по срока восстановления Фатеева и Еременко?

— Еременко пару недель не будет, по Фатееву пока рано говорить, — сказал главный тренер ЦСКА.