Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Новичок «Шанхая» Квинни перед игрой с «Локомотивом»: «К нам приедет чемпион, мы не хотим быть уничтоженными. Нам нужно быть готовыми»

Китайский клуб в пятницу проведет матч с командой под руководством Боба Хартли на домашней арене в Санкт-Петербурге. Ранее «Шанхай» дома уступил «Адмиралу» (3:4 Б).

Источник: Спортс"

— Мы сражались, чтобы получить два очка, но наше начало было неприятным. В будущем такого не случится.

В пятницу к нам приедет чемпион, поэтому нам нужно быть готовыми к игре. Мы не хотим быть уничтоженными ими. Хорошо, что мы получили очко, но мы должны были начинать игру лучше. Это будет исправлено.

— Победителя в матче с «Адмиралом» пришлось выявлять в серии буллитов, число которых уменьшилось с пяти до трех. Как вам такое нововведение от КХЛ?

— Я думаю, что это хорошо. Это делает каждый бросок намного важнее. Мне нравится, — сказал нападающий «Шанхая» Гэйдж Квинни.