Новичок «Шанхая» Квинни перед игрой с «Локомотивом»: «К нам приедет чемпион, мы не хотим быть уничтоженными. Нам нужно быть готовыми»

— Мы сражались, чтобы получить два очка, но наше начало было неприятным. В будущем такого не случится.
В пятницу к нам приедет чемпион, поэтому нам нужно быть готовыми к игре. Мы не хотим быть уничтоженными ими. Хорошо, что мы получили очко, но мы должны были начинать игру лучше. Это будет исправлено.
— Победителя в матче с «Адмиралом» пришлось выявлять в серии буллитов, число которых уменьшилось с пяти до трех. Как вам такое нововведение от КХЛ?
— Я думаю, что это хорошо. Это делает каждый бросок намного важнее. Мне нравится, — сказал нападающий «Шанхая» Гэйдж Квинни.