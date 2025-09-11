Ричмонд
Плющев о хите Миронова против Шипачева: «Двойные стандарты настораживают. С таким судейством Вадим может и не доехать до тысячи очков»

— В судействе в первую очередь нужна стабильность, там она признак мастерства. Посмотрим на дистанции, но, например, последний матч «Спартака» и минского «Динамо» вызвал вопросы.

Источник: Спортс"

У меня нет больших возражений против пяти минут, которые получил лидер «Динамо» Шипачев. Никакой сверхгрубости в эпизоде не было, судьи решили его посмотреть и дали все-таки пять, а не две. Хорошо, можно согласиться.

Но тогда давайте будем стабильны и последовательны. Позже Шипачева ударом локтем в голову останавливает капитан «Спартака» Миронов — и ноль реакции, хотя видно, что на скамейке запасных Шипачеву плохо. Если вы смотрите первый момент, то обязаны смотреть и второй! Тем более что речь об ударе в голову. Вот такие двойные стандарты уже на старте чемпионата тоже настораживают.

— Шипачев — одна из главных звезд в истории лиги, идет за первой тысячей очков в КХЛ. Как объяснить такое отношение со стороны судей?

— Это в НХЛ по поводу рекорда Овечкина исписаны тонны бумаги и на прогреве летал Гретцки. А у нас все, если не дешево, то сердито — и никакого ажиотажа по поводу рекорда Шипачева со стороны лиги не ожидается. Впрочем с таким судейством Шипачев может и не доехать до тысячи, — сказал экс-тренер сборной России.