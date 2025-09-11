Плющев о хите Миронова против Шипачева: «Двойные стандарты настораживают. С таким судейством Вадим может и не доехать до тысячи очков»

Но тогда давайте будем стабильны и последовательны. Позже Шипачева ударом локтем в голову останавливает капитан «Спартака» Миронов — и ноль реакции, хотя видно, что на скамейке запасных Шипачеву плохо. Если вы смотрите первый момент, то обязаны смотреть и второй! Тем более что речь об ударе в голову. Вот такие двойные стандарты уже на старте чемпионата тоже настораживают.