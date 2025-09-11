Шаров о матчах «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Не дерби, но принципиальность, особый нерв»

— Возможно, но команды обновляются, каждый сезон приходят новые игроки, новые тренеры. Все равно это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии, внутреннем климате коллективов. Но учитывая, что последние два года «Автомобилист» встречался с «Ак Барсом, думаю, если не дерби — это все-таки громко сказано будет — но принципиальность в матчах будет. Особый нерв, — сказал нападающий “Автомобилиста”.