Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Шаров о матчах «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Не дерби, но принципиальность, особый нерв»

В среду клуб из Екатеринбурга обыграл в гостях казанцев (6:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Прошлогодний плей-офф закончился для «Автомобилиста» драматично — вылетом после второго овертайма седьмого матча у себя дома. До сих пор вспоминаются флешбэки той игры?

— Нет, уже достаточно много времени прошло, у нас уже цель, другая мотивация. Все забыли, все оставили в прошлом сезоне. Единственное, какая-то спортивная злость могла остаться, но это может повлиять только в положительном ключе.

— Между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» может возникнуть напряженное противостояние? Учитывая, что команды дважды подряд встречались в последних двух розыгрышах Кубка Гагарина.

— Возможно, но команды обновляются, каждый сезон приходят новые игроки, новые тренеры. Все равно это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии, внутреннем климате коллективов. Но учитывая, что последние два года «Автомобилист» встречался с «Ак Барсом, думаю, если не дерби — это все-таки громко сказано будет — но принципиальность в матчах будет. Особый нерв, — сказал нападающий “Автомобилиста”.