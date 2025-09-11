Плющев о «Металлурге»: «Насторожили пресс-конференции Разина. Нужно успокаивать команду и прессу, а не бодаться с ними. Сезон только начинается»

Не прошло и тура, а мы уже получили историю с отстранением экс-капитана «Магнитки» Яковлева. Этот защитник много лет играл за сборную России, пользуется уважением в нашем хоккее, всегда правильно общается с прессой. Словом, хоккеист авторитетный, без какой-либо токсичности. И вроде бы нет никаких показаний к тому, что такого хоккеиста тренеру нужно воспитывать. Но нет — видим обратное.