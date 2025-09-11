Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

«Вашингтон» вернул бумажные билеты на матчи регулярки-2025/26. Для Овечкина сезон может стать последним в НХЛ

Владельцы абонементов, состоящие в Club Red 365 (полный абонемент на сезон с рядом дополнительных опций), получили письмо от «Кэпиталс».

Источник: Спортс"

"В качестве особого подарка только в сезоне-2025/26 вы получите эксклюзивные бумажные билеты, которые можно использовать для прохода на матчи и сохранить как сувенир.

Они посвящены одному из самых памятных сезонов в нашей истории, и мы рады представить их вам как еще один знак нашей признательности«, — сказано в сообщении пресс-службы “Вашингтона”.

На каждом билете изображен Александр Овечкин и некоторые из его одноклубников. Следующий сезон станет последним по действующему контракту для россиянина.

Отметим, что в предыдущих сезонах «Вашингтон» реализовывал только электронные билеты.

Овечкин мог заработать 3,3 млрд рублей на рекламе за время отпуска. Он заключил до 10 контрактов с российскими компаниями (SHOT).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше