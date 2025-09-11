Тренер «Северстали» Козырев провел 150-й матч в КХЛ

"Андрей Леонидович Козырев достиг значимого рубежа — 150 матчей в КХЛ!
За «Северсталь» Андрей Леонидович провел 136 матчей в регулярном чемпионате, одержав 66 побед, а также провел 10 матчей в плей-офф.
Поздравляем Андрея Леонидовича и желаем дальнейших успехов в тренерской карьере«, — говорится в сообщении “Северстали”.
«Северсталь» влюбляет игрой: Козырев построил удивительную команду.
