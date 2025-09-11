Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Тренер «Северстали» Козырев провел 150-й матч в КХЛ

Сегодня «Северсталь» победила «Спартак» в игре Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 2:1.

Источник: Спортс"

"Андрей Леонидович Козырев достиг значимого рубежа — 150 матчей в КХЛ!

За «Северсталь» Андрей Леонидович провел 136 матчей в регулярном чемпионате, одержав 66 побед, а также провел 10 матчей в плей-офф.

Поздравляем Андрея Леонидовича и желаем дальнейших успехов в тренерской карьере«, — говорится в сообщении “Северстали”.

«Северсталь» влюбляет игрой: Козырев построил удивительную команду.

Каждый четверг — матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе«“! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.