Ларионов о 5:2 с «Трактором»: «По рисунку было много хорошего. Радует, что коллектив начинает понимать вещи, которые мы даем. В следующей игре выйдет Бландиси, он добавит перца, огня»

В следующей игре выйдет Бландиси. Он добавит перца, огня. Надеюсь, что это даст элемент той игры, которую вы хотите видить. Он может залезть под кожу. На следующей неделе ожидаем возвращения Педана и Зайцева. Эти игроки очень важны, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.