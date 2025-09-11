Ричмонд
Ларионов о 5:2 с «Трактором»: «По рисунку было много хорошего. Радует, что коллектив начинает понимать вещи, которые мы даем. В следующей игре выйдет Бландиси, он добавит перца, огня»

Для Ларионова эта победа стала первой во главе петербургского клуба.

Источник: Спортс"

— Хочется поблагодарить наших болельщиков, которые заполнили трибуны. Игра приобрела сложный характер, но мы держали матч под контролем. Без интриг не бывает хороших матчей. Рад победе.

Это не предел. Не будем пока говорить о качестве игры, главное было взять два очка, что мы и сделали.

— Приходит облегчение после победы?

— Облегчение приходит в любое время: первая победа, 20-я или 30-я. Естественно, приятно победить в первой игре дома. Соглашусь, что это приятно, по рисунку было много хорошего. Будем улучшать те компоненты игры, которые можем обсудить.

Радует, что коллектив начинает понимать те вещи, которые мы даем. Очень важно не засушивать матч, важно привлекать людей на трибуны своей игрой.

В следующей игре выйдет Бландиси. Он добавит перца, огня. Надеюсь, что это даст элемент той игры, которую вы хотите видить. Он может залезть под кожу. На следующей неделе ожидаем возвращения Педана и Зайцева. Эти игроки очень важны, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

СКА одержал первую победу при Ларионове — 5:2 с «Трактором».