Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
Трактор
1
П1
X
П2

Жамнов после 1:2 от «Северстали»: «Трагедии пока не вижу. Нет целостной игры, есть проблемы, которые будем решать»

В трех играх сезона «Спартак» потерпел два поражения.

Источник: Спортс"

— Сегодня уже не в хоккейчик играли. Единственное, что плохо проводим первый период, начинаем включаться, когда уже горим. Есть проблемы, которые будем решать.

Неправильно говорить, что дело в старте сезона. Нет целостной игры, нужно разобраться, что нужно исправить. Я пока не вижу трагедии.

— Почему сделали кадровые изменения в линии атаки?

— Планировали вводить свежую кровь. После игры с минским «Динамо» это необходимо. Вопрос больше к первым звеньям, к лидерам.

— Пашин и Беляев сегодня устроили настоящий карнавал в «Химике».

— Они возвращаются, есть два дня. За Лукьянцевым тоже следим.

— Пашин в «Химике» — воспитательная мера?

— Это не воспитательная мера, хотели, чтобы он почувствовал игру, — сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Каждый четверг — матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе«“! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.