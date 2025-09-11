Ричмонд
НХЛ отстранила Харта, Маклауда, Дюбе, Фута и Форментона до 1 декабря. Они смогут подписывать контракты с 15 октября (Sportsnet)

Как сообщает Sportsnet, НХЛ и Ассоциация игроков лиги (NHLPA)договорились, что пятеро игроков, оправданных по делу о сексуальном насилии, будут отстраненыот участия в соревнованиях до 1 декабря.

Источник: Спортс"

При этом у них будет возможность подписать контракты с клубами НХЛ уже 15 октября.

По данным источников издания, частью соглашения является отказ игроков от права подать апелляцию на это решение.

Напомним, суд в Канаде признал невиновными экс-игроков молодежной сборной Канады-2018 Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона по делу о сексуальном насилии. Сторона обвинения отказалась от подачи апелляции.

После вынесения приговора НХЛ заявила, что оправдание игроков судом не означает, что хоккеисты автоматически могут вернуться в лигу. Отмечалось, что в ходе судебного разбирательства были представлены факты, которые не лучшим образом характеризовали поведение игроков, хотя и не явились достаточным доказательством для их осуждения.