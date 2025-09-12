Ричмонд
14:00
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Галлан о том, что «Шанхай» может стать главным клубом в Петербурге: «Стараемся, время покажет. С “Локомотивом” мы здорово сыграли, победили сильную команду, я очень доволен»

«Шанхай» одержал победу над командой тренера Боба Хартли в домашней игре. Ранее китайский клуб дома победил СКА (7:4) и уступил «Адмиралу» (3:4 Б).

Источник: Спортс"

— Очень доволен сегодняшним выступлением. Здорово было выиграть матч против сильной команды. Все 60 минут мы играли в полную силу.

— В трех матчах подряд вы пропускаете первыми. Почему так?

— Важно то, кто следом забивает. Не переживаю по этому поводу. Две игры выиграли, одну проиграли по буллитам. Все в порядке в этом плане.

— Было ли для вас испытанием сыграть с действующим чемпионом с Бобом Хартли во главе?

— Да, конечно, это было своего рода вызовом. Мы здорово сыграли против «Локомотива». Нужно отдать должное сопернику. Боб — замечательный тренер. Сегодня мы победили, но у них еще все впереди.

— Есть ощущение, что в перспективе «Шанхайские Драконы» могут стать главной командой Санкт‑Петербурга?

— Это то, что мы стараемся делать. Мы стараемся выигрывать каждую игру. Моя задача как тренера — подготовить игроков, чтобы они достойно провели матч и выиграли как можно больше встреч. Время покажет. Мы будем прилагать усилия для этого.

— Знаете ли, что такое Дальний Восток? В чем особенность подготовки к такому выезду?

— Я ничего не знаю об этом. Но единственное, что мне известно, это то, что перелет будет 10 часов. Рад, что мы отправляемся туда в этой части сезона, когда все только начинается. Был удивлен, когда сказали, насколько долгим будет перелет. Но разница по времени с Канадой будет всего один час.

— Вы обыграли со счетом СКА 7:4, сегодня «Локомотив» 4:1. Какой счет будет приятнее для вас?

— По мне, лучше 4:1. Это лучше для команды. Они себя лучше чувствуют, так как знают, что ребята лучше справились в защите. Надо отдать должное Патрику Рыбару, он сделал много сэйвов, — сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан.