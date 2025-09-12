Галлан о том, что «Шанхай» может стать главным клубом в Петербурге: «Стараемся, время покажет. С “Локомотивом” мы здорово сыграли, победили сильную команду, я очень доволен»

— Я ничего не знаю об этом. Но единственное, что мне известно, это то, что перелет будет 10 часов. Рад, что мы отправляемся туда в этой части сезона, когда все только начинается. Был удивлен, когда сказали, насколько долгим будет перелет. Но разница по времени с Канадой будет всего один час.