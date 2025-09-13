Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Адмирал
1
П1
X
П2

Романов о возвращении России: «Все офигеют, если в ближайшее время. У нас лучшие в мире вратари, лучший нападающий в мире. Оборона тоже не самая плохая»

— Я надеюсь, что однажды какие-то там движения будут все-таки в ИИХФ и вы вернетесь. Это неизбежно. И вот всех собрать — тебя, Сергачева, всех, кого мы видели в «Матче года». Малкин, Овечкин, дай бог, чтобы это было прямо в ближайшее время.

Источник: Спортс"

— Я надеюсь, что однажды какие-то там движения будут все-таки в ИИХФ и вы вернетесь. Это неизбежно. И вот всех собрать — тебя, Сергачева, всех, кого мы видели в «Матче года». Малкин, Овечкин, дай бог, чтобы это было прямо в ближайшее время. Кучеров, Панарин — они ведь вообще даже на Олимпиаде никогда не играли, представляешь? Вот и ты не играл, выросло поколение, которое просто никогда не играло на Олимпиаде. И вот вы, знаешь, такие голодные львы. Всех собрать наших и выпустить в какой-нибудь мощный турнир — что мы увидим, что у тебя будет в душе кипеть, когда ты попадешь в такую обстановку?

— Конечно, все будет бурлить, и, вообще, мы этого только и ждем, но жалко, что от нас ничего не зависит. Мы просто ждем-ждем-ждем. Окей, будем ждать, будет момент, когда это к нам обратно все вернется, и, я думаю, на этот момент мы должны показать хороший хоккей.

Но опять же, когда это будет, это неизвестно. Ну, в ближайшее время если будет, мне кажется, все офигеют. Я думаю, что у нас очень хорошая сборная соберется. У нас, блин, вратари вообще лучшие в мире, у нас есть лучший нападающий в мире. Как бы оборона тоже не самая плохая.

— Защитники растут по всем показателям — по финансам и по качеству игры. У тебя дедушка на Олимпиаде играл, золото выиграл. Олимпийская мечта у тебя в крови, ты же видел его запись?

— Да. Я говорю — мы очень хотим, но мало хотеть — надо мочь, а мы не можем пока что, — сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.