Романов о возвращении России: «Все офигеют, если в ближайшее время. У нас лучшие в мире вратари, лучший нападающий в мире. Оборона тоже не самая плохая»

— Я надеюсь, что однажды какие-то там движения будут все-таки в ИИХФ и вы вернетесь. Это неизбежно. И вот всех собрать — тебя, Сергачева, всех, кого мы видели в «Матче года». Малкин, Овечкин, дай бог, чтобы это было прямо в ближайшее время. Кучеров, Панарин — они ведь вообще даже на Олимпиаде никогда не играли, представляешь? Вот и ты не играл, выросло поколение, которое просто никогда не играло на Олимпиаде. И вот вы, знаешь, такие голодные львы. Всех собрать наших и выпустить в какой-нибудь мощный турнир — что мы увидим, что у тебя будет в душе кипеть, когда ты попадешь в такую обстановку?