Хартли про 1:4: «Поздравляю “Шанхай”, они заслужили победу. “Локомотив” не создал ничего в 3-м периоде, не было скорости, соперник нашел ответ на все наши атаки»

— Поздравляю «Шанхай», они заслужили победу. У нас были хорошие моменты. В первом периоде мы могли увеличивать преимущество, но не смогли. Когда оппонент готов сражаться, а ты не увеличиваешь преимущество, ты играешь с огнем. Они сравняли счет, вышли вперед в третьем периоде. После этого мы не создали ничего.

— Не были готовы к такому сопротивлению в третьем периоде?

— Я поздравил «Шанхай», потому что в третьем периоде они были лучше нас, играли просто. Мы не создали ничего, у нас не было скорости. А соперник нашел ответ на все наши атаки. Мы пытаемся бросать чаще, однако пока не пришли к этому.

— Приходилось ли успокаивать команду в первом перерыве, было много удалений?

— Да, было много удалений, но там были подножки. Это не проблема дисциплины, игроки слишком увлекались ходом матча. Мы будем улучшать этот аспект, однако я бы не назвал это недисциплинированностью, — сказал главный тренер «Локомотива».