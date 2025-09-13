Капризов хочет 18−19 млн долларов за сезон по контракту на 8 лет. Форвард «Миннесоты» будет ждать нового договора Макдэвида (RG)

Капризов подождет, пока Макдэвид подпишет контракт, а затем примет решение. Владелец «Уайлд» поставил себя в затруднительное положение, заявив, что сделает Капризова самым высокооплачиваемым игроком. Теперь у него связаны руки", — сообщает RG со ссылкой на источники, близкие к клубу.