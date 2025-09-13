Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.24
П2
3.01
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.62
П2
1.73
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Капризов хочет 18−19 млн долларов за сезон по контракту на 8 лет. Форвард «Миннесоты» будет ждать нового договора Макдэвида (RG)

Ранее стало известно, что 28-летний форвард отклонил предложение «Уайлд» о новом контракте на 8 лет и 128 млн долларов.

Источник: Спортс"

Позже появилась информация, что на этом фоне «Миннесота» запросила у игрока список команд, в которые он готов перейти.

"Клуб не просил и не будет просить Капризова предоставить список клубов для обмена, для спешки нет причин.

Сторона игрока настаивает на почти 20% от потолка зарплат. Он рассчитывает на 18 или даже 19 миллионов долларов за сезон по восьмилетнему контракту.

Капризов подождет, пока Макдэвид подпишет контракт, а затем примет решение. Владелец «Уайлд» поставил себя в затруднительное положение, заявив, что сделает Капризова самым высокооплачиваемым игроком. Теперь у него связаны руки", — сообщает RG со ссылкой на источники, близкие к клубу.

Действующее соглашение россиянина со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года.

За пять сезонов в составе «Миннесоты» на счету Капризова 344 матча и 407 (200+207) очков с учетом Кубка Стэнли.

Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова: «Это будет огромная сделка — вероятно, самая крупная в истории НХЛ. Нет лучшего человека и хоккеиста, чем Кирилл».