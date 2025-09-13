Ричмонд
Корешков о «Металлурге»: «Возможности Ткачева, Толчинского и Барака известны, но даже мастерам нужно время, чтобы вкатиться. Прогресс есть»

Магнитогорский клуб потерпел два поражения в трех первых матчах регулярного чемпионата.

Источник: Спортс"

— Перетасовка состава на старте — логичный процесс?

— Поиск правильных сочетаний, нащупывание игры в тройках и пятерках — для этого в первую очередь и создан контрольный сезон. В идеале всю эту черновую работу необходимо вести именно летом.

Кстати, «Металлург» в том числе и для этого каждый год проводит знаковый для региона турнир — Мемориал Ивана Ромазана. Там у «Металлурга» были три матча. Откровенно говоря, немного удивило, что только раз команда вышла на Мемориале на игру в составе, близком к более-менее основному. То есть две игры оказались упущены.

Впрочем, это взгляд со стороны. Возможно, возникли какие-то внутренние моменты — например, травмы, из-за которых и идут перетряски.

— В тени пока и другой звездный новичок «Магнитки» — Владимир Ткачев.

— Не совсем согласен. Ткачев с каждым матчем прибавляет, находит голевые моменты. Да, пока страдает реализация, но прогресс есть.

Даже большим мастерам иногда нужно время, чтобы вкатиться в сезон. При этом возможности Ткачева или тех же Толчинского и Барака в КХЛ хорошо известны, это мастера, которые адаптированы к лиге.

Изучать их — никакого смысла нет. Есть смысл нагружать их игровым временем — и получать результат, — сказал двукратный чемпион России Евгений Корешков.

Разин о «Металлурге»: «У нас все достойны места в составе. Видели, что сегодня Грасс в ВХЛ сотворил? Блин, посмотрите. Изменят регламент — будут играть все, и Мишку Федорова возьмем».