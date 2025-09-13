Гендиректор «Динамо» о должности Ротенберга: «Заместитель по детско‑юношескому хоккею. Он не советник»

— «Динамо» спустя годы вновь вернулось в совет директоров КХЛ. Насколько это важно для клуба?
— Чем больше динамовцев везде, тем лучше.
— В списках лиги Ротенберг указан как ваш советник, как вы с ним взаимодействуете?
— Роман Борисович не советник. Он заместитель по детско‑юношескому хоккею, он курирует весь детско‑юношеский спорт, — сказал генеральный директор хоккейного «Динамо» Сергей Сушко.
