Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.24
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.62
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Гендиректор «Динамо» о должности Ротенберга: «Заместитель по детско‑юношескому хоккею. Он не советник»

Ранее стало известно, что Ротенберг будет присутствовать в совете директоров КХЛ от «Динамо». В прошлом сезоне бело‑голубые не имели представительства в совете.

Источник: Спортс"

— «Динамо» спустя годы вновь вернулось в совет директоров КХЛ. Насколько это важно для клуба?

— Чем больше динамовцев везде, тем лучше.

— В списках лиги Ротенберг указан как ваш советник, как вы с ним взаимодействуете?

— Роман Борисович не советник. Он заместитель по детско‑юношескому хоккею, он курирует весь детско‑юношеский спорт, — сказал генеральный директор хоккейного «Динамо» Сергей Сушко.

Ротенберг об идее праздновать победу ударами кувалды по шине: «Импровизация. Общекомандные мотивационные ритуалы — важная часть, чтобы поднять моральный дух».