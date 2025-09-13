Ричмонд
Директор «Металлурга» про слова Разина о «жеманной твари»: «Никого конкретно они не касаются, человек сгоряча повторил прошлогоднюю реплику»

После матча с «Ак Барсом» (4:3 Б) главный тренер магнитогорского клуба отреагировал на вопрос об ассистентах капитана: «Тебя заслал человек, который меня душит в этом сезоне. Гад один! Жеманная тварь, можно сказать».

Источник: Спортс"

— Начало сезона у «Металлурга» получилось шумным: много медийного резонанса вокруг главного тренера. Даже неожиданно, что его слова на пресс-конференциях так широко обсуждаются. Как внутри клуба к этому относятся?

— Нормально. Главное, что Андрей Владимирович реагировал не на результат матча, а на высказывания, которые к спорту прямого отношения не имели.

Образы, которые используют журналисты, не всегда корректны. На это обращали внимание не раз. Но, повторю, речь не о победах или поражениях, а именно об оценках извне.

— Но в лексикон болельщиков прочно вошла его фраза про «жеманных тварей». Это теперь фирменный оборот?

— Нет, конечно. Просто человек сгоряча повторил прошлогоднюю реплику. Никого конкретно она не касается, — сказал директор «Металлурга» Алексей Жлоба.