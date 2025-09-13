Гендиректор «Динамо» об Овечкине: «Посол российского спорта в мире. Он еще долго может играть в НХЛ — сильнейшей лиге мира»

— Все зависит от Александра Михайловича. Дай бог ему сил и здоровья. Он посол не только хоккея, но и посол российского спорта во всем мире.
Мы все будем только рады, если боженька даст здоровья как можно дольше играть в сильнейшей лиге мира. Для всех хоккеистов НХЛ — мерка, к которой все стремятся.
Я думаю, что с его здоровьем, с его отношением к делу, он еще долго-долго сможет играть, — сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Овечкин, вероятно, купил Aurus Arsenal с номером 008. Минивэны выпускали для кортежа президента России и ранее не продавали частным лицам (PlatesMania).