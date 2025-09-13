Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
0
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.25
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
2
:
Динамо М
3
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.15
П2
1.86
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Гендиректор «Динамо» об Овечкине: «Посол российского спорта в мире. Он еще долго может играть в НХЛ — сильнейшей лиге мира»

— Планируется ли в каком-то обозримом будущем приглашение Овечкина?

Источник: Спортс"

— Все зависит от Александра Михайловича. Дай бог ему сил и здоровья. Он посол не только хоккея, но и посол российского спорта во всем мире.

Мы все будем только рады, если боженька даст здоровья как можно дольше играть в сильнейшей лиге мира. Для всех хоккеистов НХЛ — мерка, к которой все стремятся.

Я думаю, что с его здоровьем, с его отношением к делу, он еще долго-долго сможет играть, — сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

Овечкин, вероятно, купил Aurus Arsenal с номером 008. Минивэны выпускали для кортежа президента России и ранее не продавали частным лицам (PlatesMania).