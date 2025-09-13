Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14.09
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
14.09
Нефтехимик
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14.09
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.21
П2
2.24
Хоккей. КХЛ
14.09
СКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.97
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
7
:
Динамо М
4
П1
X
П2

Романов о рекорде Овечкине: «Американцы и канадцы тоже гордятся его достижением. Рекорды существуют, чтобы их бить. Когда-то находится такой уникум»

— У тебя как у участника матча, в котором Александр Овечкин побил рекорд, какие воспоминания об этом?

Источник: Спортс"

— Пока в памяти все детально, очень подробно. И момент гола, я смотрел с лавки. И рукопожатия, церемония. Все очень ярко, эмоционально, атмосферно. Сильный момент!

— Вратарь ругаются, когда большинство, все знают, что Овечкин будет бросать из «офиса», и защитник должен что-то сделать, закрыть? Как защитнику помочь вратарю?

— Наша система — защитник спасал, если ему шайба пройдет. За него больше нападающий отвечал. Все говорят: «Ну, что вы, дебилы что ли? Не знаете, что он бросает оттуда?» Знаем, но мы разбираем большинство [ «Вашингтона»], в зону они входят вообще без участия Сани Овечкина.

Он просто на синей линии стоит. То есть они могут 4 на 4 войти спокойно в зону. У них там тоже не три калеки катаются, очень мастеровитые ребята выходят на большинство. Они на первом месте шли весь год.

Если ты будешь как дурак просто стоять с Овечкиным, то они разыграют. В зону не все могут войти, это очень тяжело. А 4 на 4 войти в зону еще тяжелее. Они это спокойно делают.

У них там Уилсон, Строум, Карлсон, Саня Овечкин. Они разбираются, очень техничные игроки, которые могут на носовом платке разыграть, отдать. Поэтому нужно не забывать, что Овечкин одну то положит, а потом еще 4 влетит от других.

— Было ощущение гордости, что это твой соотечественник в Америке бьет рекорд?

— Конечно! Не только у меня, у всех, думаю, и у канадцев, и американцев есть гордость. Рекорды существуют для того, чтобы их бить. Когда-то находится уникум, который может повторить и побить рекорд.

Конечно, мы ждали этого. Хотелось бы, может, чтобы не в матче против нас это случилось. Но это очень прикольно, что это в матче с нами случилось. Нам очки тогда позарез нужны были. Мы и выиграли, и эмоции получили, порадовались, — сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше