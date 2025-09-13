Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14.09
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
14.09
Нефтехимик
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14.09
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.21
П2
2.24
Хоккей. КХЛ
14.09
СКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.89
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
7
:
Динамо М
4
П1
X
П2

Роман Ротенберг: «Чтобы детям поставить бросок, как у Овечкина, нужно брать советы у самого Саши. Он всегда открыт к диалогу, обсуждаем с ним все вопросы»

"Александр находится в такой крутой форме, что может играть и играть. Мы обсуждаем с ним все вопросы. Были вместе на Кубке Овечкина, где обсуждали развитие детского хоккея, игроков, тренировки. Очень интересно с ним вести дискуссии по всем темам.

Источник: Спортс"

Для того, чтобы поставить нашим детям бросок, как у Овечкина, нужно брать советы у самого Саши. Он — молодец, всегда открыт к диалогу, советует правильные вещи для развития наших детей«, — сказал член совета директоров “Динамо” Роман Ротенберг.