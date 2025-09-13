Камалов о переходе в «Северсталь»: «Козыреву отказать не мог. Он хороший, честный, боевой мужик. Мне хотелось поиграть в такой хоккей»

— Почему вы выбрали именно «Северсталь»? Были ли у вас летом какие-то другие варианты?
— Варианты были, но я не мог отказать Андрею Леонидовичу. Он позвал меня, плюс от клуба было хорошее предложение. Мне хотелось поиграть в тот хоккей, который показывает «Северсталь».
— Как опишете Козырева?
— Хороший, честный, боевой мужик. Все знают, как он играл в хоккей и как он тренирует сейчас. Меня все устраивает.
— Команда играет в веселый хоккей. Вам, как защитнику, приходится ли тяжелее?
— Мне все нравится, — сказал защитник «Северстали».