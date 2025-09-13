Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14.09
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.73
Хоккей. КХЛ
14.09
Нефтехимик
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14.09
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.21
П2
2.24
Хоккей. КХЛ
14.09
СКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.89
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
7
:
Динамо М
4
П1
X
П2

Камалов о переходе в «Северсталь»: «Козыреву отказать не мог. Он хороший, честный, боевой мужик. Мне хотелось поиграть в такой хоккей»

В прошлом сезоне 30-летний защитник выступал за «Барыс» и «Металлург».

Источник: Спортс"

— Почему вы выбрали именно «Северсталь»? Были ли у вас летом какие-то другие варианты?

— Варианты были, но я не мог отказать Андрею Леонидовичу. Он позвал меня, плюс от клуба было хорошее предложение. Мне хотелось поиграть в тот хоккей, который показывает «Северсталь».

— Как опишете Козырева?

— Хороший, честный, боевой мужик. Все знают, как он играл в хоккей и как он тренирует сейчас. Меня все устраивает.

— Команда играет в веселый хоккей. Вам, как защитнику, приходится ли тяжелее?

— Мне все нравится, — сказал защитник «Северстали».