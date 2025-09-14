Вице-президент КХЛ о доходах хоккеистов от рекламы: «Проводим обучение через проект “База”, игроков учат коммерциализации личного бренда. Пока это несопоставимо с зарплатами в КХЛ, но суммы растут»

— Мы видим, как растет популярность хоккея. Билеты на матчи не достать, аудитория колоссально выросла за последние два года. Хоккей действительно становится очень популярным. За те же два года запрос от спонсоров в КХЛ для съемок хоккеистов в рекламных роликах, для приглашения на какие-то мероприятия кратно вырос.