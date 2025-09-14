Ричмонд
17:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
П1
2.35
X
4.20
П2
2.73
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
П1
2.81
X
4.21
П2
2.24
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Лада
П1
1.65
X
4.89
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
7
:
Динамо М
4
П1
X
П2

Айкел может получить 13−14 млн долларов в год в «Вегасе» по новому контракту. Стороны обсуждают соглашение на 8 лет (Крис Джонстон)

Напомним, у 28-летнего нападающего остался еще один сезон по действующему договору с зарплатой 10 миллионов долларов в год.

Источник: Спортс"

"Думаю, нужно учитывать все факторы в ситуации с Джеком Айкелом. И, исходя из информации, которую я получаю, речь идет о диапазоне от 13 до 14 миллионов долларов за сезон.

Похоже, именно на этой сумме стоит сосредоточиться. И, судя по всему, обе стороны комфортно себя чувствуют, обсуждая контракт на 8 лет.

Не знаю, дотянется ли Айкел до уровня контракта Драйзайтля — 14 млн на 8, но в целом это справедливый вариант сделки.

И, как я уже говорил, полагаю, что переговоры должны завершиться довольно скоро. Буду удивлен, если стороны не смогут найти решение и не доведут процесс до финальной точки", — сказал инсайдер TSN Крис Джонстон в The Chris Johnston Show.