Айкел может получить 13−14 млн долларов в год в «Вегасе» по новому контракту. Стороны обсуждают соглашение на 8 лет (Крис Джонстон)

"Думаю, нужно учитывать все факторы в ситуации с Джеком Айкелом. И, исходя из информации, которую я получаю, речь идет о диапазоне от 13 до 14 миллионов долларов за сезон.
Похоже, именно на этой сумме стоит сосредоточиться. И, судя по всему, обе стороны комфортно себя чувствуют, обсуждая контракт на 8 лет.
Не знаю, дотянется ли Айкел до уровня контракта Драйзайтля — 14 млн на 8, но в целом это справедливый вариант сделки.
И, как я уже говорил, полагаю, что переговоры должны завершиться довольно скоро. Буду удивлен, если стороны не смогут найти решение и не доведут процесс до финальной точки", — сказал инсайдер TSN Крис Джонстон в The Chris Johnston Show.