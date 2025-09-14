Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.73
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.21
П2
2.24
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.89
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
7
:
Динамо М
4
П1
X
П2

Директор Пушкинского музея о нехватке реставраторов: «Когда снимали “Молодежку”, арена в Балашихе была пустой. К 3-му сезону съемки стали невозможными из-за тренировок молодых хоккеистов. Подобные проекты могут развит

"У нас не хватает реставраторов, искусствоведов и хранителей. Это не самые популярные профессии, и меня это беспокоит. У нас есть замечательные фонды, которые вскоре некому будет сохранять и реставрировать. Мы можем бесконечно обсуждать произведения искусства, но кто-то должен передавать их из поколения в поколение.

Несколько лет назад вышел сериал «Молодежка», который рассказывает о хоккейной команде. Когда его начинали снимать в Балашихе, арена была пустой. Однако к третьему сезону съемки стали невозможными из-за расписанных тренировок молодых хоккеистов.

Я понимаю, что реставраторы — это не хоккеисты, но подобные проекты могут помочь развить интерес молодежи к обучению в нашей сфере. Каждый должен внести свой вклад в устранение дефицита кадров", — сказала директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова.