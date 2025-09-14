Директор «Металлурга» о Разине: «С момента прихода в клуб он занимается только тренерской работой. У нас четкое разделение полномочий»

— Когда год назад вместо Сергея Гомоляко на пост спортивного директора «Металлурга» пришел Евгений Бирюков, со стороны казалось, что это Разин выбил себе расширение полномочий, как у него было в «Северстали», где он совмещал работу главного тренера и генерального менеджера. Как на самом деле обстоит ситуация?