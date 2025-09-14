Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.73
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.21
П2
2.24
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.98
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.51
X
4.50
П2
1.74
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.69

Директор «Металлурга» о Разине: «С момента прихода в клуб он занимается только тренерской работой. У нас четкое разделение полномочий»

— Когда год назад вместо Сергея Гомоляко на пост спортивного директора «Металлурга» пришел Евгений Бирюков, со стороны казалось, что это Разин выбил себе расширение полномочий, как у него было в «Северстали», где он совмещал работу главного тренера и генерального менеджера.

— Когда год назад вместо Сергея Гомоляко на пост спортивного директора «Металлурга» пришел Евгений Бирюков, со стороны казалось, что это Разин выбил себе расширение полномочий, как у него было в «Северстали», где он совмещал работу главного тренера и генерального менеджера. Как на самом деле обстоит ситуация?

— У нас четкое разделение полномочий. Каждый работает по своим должностным инструкциям. Это касается и спортивного директора, и главного тренера. Спортивный директор занимается селекцией.

Главный тренер работает с командой и работает на достижение спортивного результата. Тот же Разин с того момента, как пришел в «Металлург», занимается только тренерской работой.

— То есть даже переход в «Металлург» большой группы игроков «Северстали» в течение первого сезона Разина не был его единоличной инициативой?

— Это было его пожеланием, но и клуб совместными усилиями работал над их переходами. Это была общая работа на результат. Мы предлагаем — главный тренер подтверждает те или иные кандидатуры, — сказал директор магнитогорцев Алексей Жлоба.