Солянников об акции «Шанхая» по замене атрибутики СКА: «Поддеть основного конкурента в регионе — прикольно. Однозначно перетащат кого-то из болельщиков. Еще и замануха со “СКА-Ареной”

Ранее «Шанхай Дрэгонс» анонсировали акцию «С детства за драконов!» В китайской команде сообщили, что фанаты СКА могут обменять мерч с символикой клуба на шарф «главной команды Санкт-Петербурга» бесплатно.

Источник: Спортс"

После этого СКА опубликовал ролик, в котором юный болельщик отказывается обменивать игрушку «Конь-Огонь» и другой мерч с символикой клуба на китайские продукты: «Не доверяйте незнакомцам».

"Круто! Это прям агрессивный маркетинг. Поддеть основного конкурента в регионе, мне кажется, это прикольная идея.

Однозначно «Шанхай» перетащит кого-то из болельщиков СКА. Еще и замануха, что это «СКА-Арена». Кто-то, может, и не заметит, что оказывается в этом дворце играет не армейский клуб.

Но у них этот агрессивный маркетинг в рамках. Всё по-доброму, по-хорошему. Вроде как не оскорбляют ничем. Мне понравилась такая идея«, — сказал защитник “Адмирала”.