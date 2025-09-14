Ричмонд
Широков о старте «Сибири»: «Летом получили высокие нагрузки, постепенно выходим из них. У нас обновленный состав, идет притирка — дайте команде немного времени»

— «Сибирь» начала регулярный чемпионат КХЛ с домашних 0:2 с «Амуром» и 2:1 по буллитам с «Адмиралом». Как оцените старт?

Источник: Спортс"

— Как тяжелый. Пять периодов не могли забить гол, хотя создавали немало моментов. Это давило на команду.

Тем важнее шайба Алексея Яковлева в концовке матча с «Адмиралом». Команда раскрепостилась, довела дело до победы. Надо подхватить этот импульс — и перенести его на чемпионат, на предстоящее турне по Дальнему Востоку.

— Причины такого старта? Экспертами многое говорилось об очень жесткой предсезонке…

— У нас действительно немного поменялась летняя подготовка, получили высокие нагрузки, чтобы более стабильно провести сезон. Сейчас постепенно выходим из них. Но никто и не говорил, что будет легко, нагрузки — необходимое дело для профессиональных спортсменов.

Другой фактор — у нас новая линия легионеров, обновленный состав. Посмотрите на лигу, даже лидеры последних лет — например, «Магнитка» или «Трактор» — после обновления с проблемами входят в сезон, мало забивают. Идет притирка и у нас, так что дайте, пожалуйста, команде немного времени, — сказал капитан новосибирского клуба.