Гераськин о мотивации после обмена из «Металлурга»: «Не хочу что-то доказывать кому-то со стороны. Хочется доказать себе, что прошлый сезон — ошибка»

— С «Северсталью» совсем другая история, этот клуб дал мне дорогу в КХЛ, поэтому там совсем другие эмоции. Конечно, игры принципиальные, но я бы не сказал, что будет супернастрой, мы хотим обыграть каждого соперника, — сказал форвард «Адмирала».