Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.21
П2
2.24
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.98
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.51
X
4.30
П2
1.74
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.69

Гераськин о мотивации после обмена из «Металлурга»: «Не хочу что-то доказывать кому-то со стороны. Хочется доказать себе, что прошлый сезон — ошибка»

В прошлом сезоне 27-летний форвард набрал 15 (5+10) очков в 65 играх FONBET КХЛ за «Металлург». В 6 играх в Кубке Гагарина добавил 2 (1+1) балла. В межсезонье магнитогорцы обменяли игрока в «Адмирал».

Источник: Спортс"

— Какие личные цели поставили себе на этот сезон, хотите доказать тому же Разину, что он зря от вас отказался?

— Не хочу что-то доказывать кому-то со стороны. Хочется доказать себе, что прошлый сезон — ошибка. Буду стараться и, надеюсь, все получится.

— «Северсталь» и «Металлург» для вас одинаковые соперники с точки зрения мотивации?

— С «Северсталью» совсем другая история, этот клуб дал мне дорогу в КХЛ, поэтому там совсем другие эмоции. Конечно, игры принципиальные, но я бы не сказал, что будет супернастрой, мы хотим обыграть каждого соперника, — сказал форвард «Адмирала».