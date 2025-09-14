Гераськин о мотивации после обмена из «Металлурга»: «Не хочу что-то доказывать кому-то со стороны. Хочется доказать себе, что прошлый сезон — ошибка»

— Какие личные цели поставили себе на этот сезон, хотите доказать тому же Разину, что он зря от вас отказался?
— Не хочу что-то доказывать кому-то со стороны. Хочется доказать себе, что прошлый сезон — ошибка. Буду стараться и, надеюсь, все получится.
— «Северсталь» и «Металлург» для вас одинаковые соперники с точки зрения мотивации?
— С «Северсталью» совсем другая история, этот клуб дал мне дорогу в КХЛ, поэтому там совсем другие эмоции. Конечно, игры принципиальные, но я бы не сказал, что будет супернастрой, мы хотим обыграть каждого соперника, — сказал форвард «Адмирала».