Флери о пробном контракте с «Питтсбургом»: «Это способ замкнуть круг, идея исходила от Дубаса. Пару раз потренируюсь и сыграю один период. В моем возрасте этого достаточно»

Идея исходила от Кайла Дубаса. Он заговорил со мной об этом, когда мы были в сборной на ЧМ вместе с Сидом [Кросби]. Я не ожидал, что будет такое предложение. К концу сезона у меня ныло все тело. Нужно было время, чтобы все обдумать. У меня есть гордость, и хочется хорошо сыграть.