Флери о пробном контракте с «Питтсбургом»: «Это способ замкнуть круг, идея исходила от Дубаса. Пару раз потренируюсь и сыграю один период. В моем возрасте этого достаточно»

40-летний экс-вратарь «Пингвинс», трижды выигравший Кубок Стэнли в составе клуба, завершил карьеру после завершения прошлого сезона.

Источник: Спортс"

«Я завершил карьеру. Пару раз потренируюсь с “Питтсбургом” и сыграю один период в выставочном матче с “Коламбусом”. В моем возрасте этого достаточно.

Мне не хочется говорить, что я завершаю карьеру игроком «Пингвинс». Не хочу проявлять неуважение к «Миннесоте». За «Уайлд» я сыграл свой последний матч (официальный в НХЛ — Спортс). Я подписал свой последний контракт именно с ними. Этот клуб много для меня сделал.

Но я хотел вернуться туда, где все начиналось. Я воспринимаю это как отсылку к прошлому. Надену свитер «Питтсбурга» в последний раз и снова увижу старых друзей. Это такой способ замкнуть круг.

Идея исходила от Кайла Дубаса. Он заговорил со мной об этом, когда мы были в сборной на ЧМ вместе с Сидом [Кросби]. Я не ожидал, что будет такое предложение. К концу сезона у меня ныло все тело. Нужно было время, чтобы все обдумать. У меня есть гордость, и хочется хорошо сыграть.

Я попросил его позволить мне подумать. Немного колебался. Но неделю назад дал согласие. Минувшим летом я тренировался всего-то один раз. Не хочется выглядеть идиотом, но это шанс поиграть и повеселиться.

Я буду кататься с сегодняшнего дня и до 27 сентября. Я не тренировался, но у меня не пивной живот. Я все еще в хорошей форме.

«Питтсбург» хочет сделать все на высшем уровне. Они пригласили всю мою семью на этот матч. Я очень тронут этим жестом", — сказал Флери.