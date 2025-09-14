Ричмонд
17:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
П1
2.35
X
4.20
П2
2.75
17:00
Нефтехимик
:
Локомотив
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
17:00
СКА
:
Лада
17:00
Сочи
:
Трактор
17:00
Спартак
:
Торпедо
Директор «Металлурга»: «У Разина в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина. На словах была, но она у клуба каждый год»

— У Андрея Разина по окончании нынешнего сезона истекает контракт. Он приходил в 2023 году в «Металлург» на условиях, что в первые два сезона выиграет Кубок Гагарина. Ему удалось решить задачу в первый же сезон.

Источник: Спортс"

После вылета в первом раунде прошлого его будущее сильно зависит от результатов ближайшего плей-офф?

— Во-первых, у него в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина.

— А на словах была?

— На словах была. Но, наверное, каждый топ-клуб в любом случае ставит такие задачи — это нормально. Задача у «Металлурга» каждый год стоит одна — лидерство в регулярном чемпионате и победа в Кубке Гагарина.

В прошлом сезоне немного не получилось, но сейчас снова работаем на то, чтобы вернуть трофей в Магнитогорск, — сказал Алексей Жлоба.