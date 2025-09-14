Директор «Металлурга»: «У Разина в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина. На словах была, но она у клуба каждый год»

После вылета в первом раунде прошлого его будущее сильно зависит от результатов ближайшего плей-офф?
— Во-первых, у него в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина.
— А на словах была?
— На словах была. Но, наверное, каждый топ-клуб в любом случае ставит такие задачи — это нормально. Задача у «Металлурга» каждый год стоит одна — лидерство в регулярном чемпионате и победа в Кубке Гагарина.
В прошлом сезоне немного не получилось, но сейчас снова работаем на то, чтобы вернуть трофей в Магнитогорск, — сказал Алексей Жлоба.