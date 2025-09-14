Беттмэн о смерти Гуденау: «НХЛ скорбит в связи с его кончиной. Он был хоккеистом до мозга костей, опытным адвокатом и упорным защитником игроков в роли агента и главы профсоюза»

"НХЛ скорбит в связи с кончиной Боба Гуденау. Он был хоккеистом до мозга костей. Боб был капитаном команды университета Гарварда и выступал на профессиональном уровне в IHL (с 1974 по 1976 год — Спортс). Потом он стал агентом и возглавил Ассоциацию игроков НХЛ.