18-летний Прохоров из «Динамо»: «Кузнецов очень веселый и открытый человек — сказал, что я на льду, как злая собака. Радулов — живая энциклопедия, много знает о хоккее»

С Кузнецовым довелось поговорить пару минут по телефону. В жизни, как и на льду, Евгений очень веселый, общительный и открытый человек. Он даже сказал, что помнит меня с матча первого раунда плей-офф МХЛ против «Спартака», на котором присутствовал. Кузнецов сказал: «Ты на льду, как злая собака!» (улыбается). Я был рад знакомству с ним, тем более, что он мой любимый хоккеист.