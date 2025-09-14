Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
6
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
3
:
Трактор
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2

Провал Билялетдинова на ОИ, победа «Рубина» над «Барселоной», золото Загитовой и допинг-скандал Валиевой — в топ-100 знаковых моментов спорта Татарстана в XXI веке по версии «Бизнес On

«Бизнес Online» составил список главных событий татарстанского спорта в XXI веке. Они были расположены в хронологическом порядке.

Источник: Спортс"

В список вошли чемпионства «Ак Барса», «Рубина» и УНИКСа, победа Алины Загитовой на Олимпиаде и другие моменты.

1. КАМАЗ выиграл ралли «Дакар» — январь 2000 года.

5. Курбан Бердыев стал главным тренером «Рубина» — август 2001 года.

8. «Рубин» вышел в премьер-лигу — ноябрь 2002 года.

11. Бронзовые медали «Рубина» в первом же сезоне в РПЛ — ноябрь 2003 года.

15. УНИКС выиграл Кубок чемпионов ФИБА — апрель 2004 года.

16. Дебют «Рубина» в еврокубках против «Рапида» — август 2004 года. В первом матче команда из Татарстана добилась победы 2:0.

17. Приглашение Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барс» — сентябрь 2004 года.

18. «Ак Барс» собрал сборную мира в локаутный сезон — 2004−2005 годы.

20. Создание тройки Зарипов — Зиновьев — Морозов — лето 2005 года.

23. Чемпионство «Ак Барса» — апрель 2006 года.

26. Победа «Ак Барса» в Кубке европейских чемпионов — январь 2007 года.

27. Смерть Ленара Гильмуллина — июнь 2007 года.

29. «Динамо-ТТГ» выиграло Лигу чемпионов — март 2008 года.

31. Сергей Семак перешел в «Рубин» — январь 2008 года.

33. Первое чемпионство «Рубина» — ноябрь 2008 года.

36. Первый Кубок Гагарина «Ак Барса» — апрель 2009 года.

38. «Рубин» победил «Барселону» — октябрь 2009 года.

40. Второе чемпионство «Рубина» — ноябрь 2009 года.

42. Второй Кубок Гагарина «Ак Барса» подряд — апрель 2010 года.

47. УНИКС выиграл Кубок Европы — апрель 2011 года.

51. «Рубин» выиграл Кубок России — май 2012 года.

60. Бердыев ушел из «Рубина» — декабрь 2013 года.

62. Билялетдинов провалился на Олимпиаде в Сочи — март 2014 года. Сборная России в четвертьфинале проиграла Финляндии (1:3).

63. Волейболистки «Динамо-Казань» выиграли Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира — март и май 2014 года.

76. Загитова стала олимпийской чемпионкой — февраль 2018 года.

80. В третий раз Кубок Гагарина у «Ак Барса» — апрель 2018 года. В финальной серии команда победила ЦСКА (4−1).

83. Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» — декабрь 2019 года.

85. Нижнекамец Михаил Сергачев стал обладателем Кубка Стэнли — сентябрь 2020 года.

91. Камила Валиева в центре допинг-скандала и мимо пьедестала почета на Олимпиаде — февраль 2022 года.

96. УНИКС впервые стал чемпионом — апрель 2023 года.

97. «Рубин» выиграл Первую лигу и вернулся в РПЛ — май 2023 года.

С полным списком можно ознакомиться здесь.