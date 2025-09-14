Провал Билялетдинова на ОИ, победа «Рубина» над «Барселоной», золото Загитовой и допинг-скандал Валиевой — в топ-100 знаковых моментов спорта Татарстана в XXI веке по версии «Бизнес On

В список вошли чемпионства «Ак Барса», «Рубина» и УНИКСа, победа Алины Загитовой на Олимпиаде и другие моменты.
1. КАМАЗ выиграл ралли «Дакар» — январь 2000 года.
5. Курбан Бердыев стал главным тренером «Рубина» — август 2001 года.
8. «Рубин» вышел в премьер-лигу — ноябрь 2002 года.
11. Бронзовые медали «Рубина» в первом же сезоне в РПЛ — ноябрь 2003 года.
15. УНИКС выиграл Кубок чемпионов ФИБА — апрель 2004 года.
16. Дебют «Рубина» в еврокубках против «Рапида» — август 2004 года. В первом матче команда из Татарстана добилась победы 2:0.
17. Приглашение Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барс» — сентябрь 2004 года.
18. «Ак Барс» собрал сборную мира в локаутный сезон — 2004−2005 годы.
20. Создание тройки Зарипов — Зиновьев — Морозов — лето 2005 года.
23. Чемпионство «Ак Барса» — апрель 2006 года.
26. Победа «Ак Барса» в Кубке европейских чемпионов — январь 2007 года.
27. Смерть Ленара Гильмуллина — июнь 2007 года.
29. «Динамо-ТТГ» выиграло Лигу чемпионов — март 2008 года.
31. Сергей Семак перешел в «Рубин» — январь 2008 года.
33. Первое чемпионство «Рубина» — ноябрь 2008 года.
36. Первый Кубок Гагарина «Ак Барса» — апрель 2009 года.
38. «Рубин» победил «Барселону» — октябрь 2009 года.
40. Второе чемпионство «Рубина» — ноябрь 2009 года.
42. Второй Кубок Гагарина «Ак Барса» подряд — апрель 2010 года.
47. УНИКС выиграл Кубок Европы — апрель 2011 года.
51. «Рубин» выиграл Кубок России — май 2012 года.
60. Бердыев ушел из «Рубина» — декабрь 2013 года.
62. Билялетдинов провалился на Олимпиаде в Сочи — март 2014 года. Сборная России в четвертьфинале проиграла Финляндии (1:3).
63. Волейболистки «Динамо-Казань» выиграли Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира — март и май 2014 года.
76. Загитова стала олимпийской чемпионкой — февраль 2018 года.
80. В третий раз Кубок Гагарина у «Ак Барса» — апрель 2018 года. В финальной серии команда победила ЦСКА (4−1).
83. Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» — декабрь 2019 года.
85. Нижнекамец Михаил Сергачев стал обладателем Кубка Стэнли — сентябрь 2020 года.
91. Камила Валиева в центре допинг-скандала и мимо пьедестала почета на Олимпиаде — февраль 2022 года.
96. УНИКС впервые стал чемпионом — апрель 2023 года.
97. «Рубин» выиграл Первую лигу и вернулся в РПЛ — май 2023 года.
