Павел Лысенков: «Лимож своей игрой быстро станет любимым хоккеистом всей Белоруссии, особенно белорусских женщин. Он прям готовый кумир, лицо с обложки»

Второй период своей шайбой завершил Сэм Анас, и на этом все стало понятно. Минское «Динамо» с позиции силы взяло два очка, подтвердив свой статус одного из фаворитов КХЛ. Правда, больше не надо повторять таких матчей, как в Нижнекамске. Но, как говорится, с кем не бывает.