Павел Лысенков: «Лимож своей игрой быстро станет любимым хоккеистом всей Белоруссии, особенно белорусских женщин. Он прям готовый кумир, лицо с обложки»

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож набрал 3 (2+1) балла в матче против «Барыса» (3:1).

Источник: Спортс"

«Я так и думал, что минское “Динамо” первым откроет счет и даже выиграет первый период — белорусы славятся своим стартовым натиском. Так и получилось — на шестой минуте забил Алекс Лимож.

При этом «Барыс» играл хорошо, и даже странно, что казахстанский клуб не забил ответный гол — в первом периоде динамовцы схватили сразу два удаления, причем одно было двойным (2+2).

Но на 34-й минуте «Барыс» все-таки реализовал свое преимущество. Майк Веккионе, которого занесло в Астану из Челябинска каким-то случайным степным ветром, забил свой первый гол в сезоне.

И буквально через минуту Лимож сделал дубль! Этот американский форвард — находка селекционной службы «Динамо». В трех матчах он набрал уже 5 (3+2) очков и сейчас идет первым среди лучших бомбардиров КХЛ. Вот так! А мы думали, за этот титул сразу же будут бороться Джошуа Ливо и Владимир Ткачев.

Форвард из системы «Вашингтона», выступавший за «Херши», набравший в прошлом сезоне АХЛ аж 44 (17+27) очка в 53 матчах, добавив к ним 6 (1+5) очков в восьми кубковых играх, выросший в степях Вирджинии на образцовом примере Алексея Протаса, лучшего друга Александра Овечкина — вот этот Лимож своей игрой быстро станет любимым хоккеистом всей Белоруссии, и особенно белорусских женщин. Он прям готовый кумир, лицо с обложки.

Второй период своей шайбой завершил Сэм Анас, и на этом все стало понятно. Минское «Динамо» с позиции силы взяло два очка, подтвердив свой статус одного из фаворитов КХЛ. Правда, больше не надо повторять таких матчей, как в Нижнекамске. Но, как говорится, с кем не бывает.

Отдельное «вау» — это посещаемость в Астане на этом матче. Почти 12 тысяч зрителей. Блеск! Да, мы видим, как любят хоккей в Казахстане", — написал журналист Павел Лысенков.

