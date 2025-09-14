Ричмонд
Исаков о 4:3 со «Спартаком»: «Сложно было местами, особенно, когда много начали удаляться. Но команда нашла в себе резервы и смогла победить»

«Торпедо» отыгралось с 0:2 по ходу матча. Команда выиграла 4 из 4 игр в нынешнем сезоне.

Источник: Спортс"

— Интересный и зрелищный матч. Сложно было местами, особенно, когда много начали удаляться, но команда нашла в себе резервы и смогла победить.

— Работаете над подставлениями?

— Это один из элементов, который отрабатывает бригада большинства. Получилось, значит, правильно работали накануне.

— Как получилось перевернуть ситуацию? После предсезонки, в которой у вас практически ничего не получалось, так удачно начали сезон.

— У команды много что получалось, просто не шла реализация. Пришла свежесть, появилась уверенность, это сказывается на результате.

— За счет чего удается поддерживать характер команды?

— Важна роль опытных парней, которые стараются завести команду и своим примером показывают, как нужно действовать, они с этой ролью справляются, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

«Торпедо» отыгралось с 0:2 и обыграло «Спартак». Команда Исакова выиграла 4-й матч подряд.