Разин о том, что судей можно заменить ИИ: «Сказал об этом лишь однажды, на эмоциях. Имел в виду камеры, которые могут помочь арбитрам, ведь хоккей очень быстрый, определить офсайд становится все сложнее»

— Вы часто говорите, что судей можно заменить искусственным интеллектом. Я попробовал сделать запрос у нейросети: «Тактические схемы для “Металлурга”. Она мне предложила сыграть в 1−2−2 с активным прессингом, чаще подключать защитников, использовать всю ширину площадки, играть в большинстве по схеме “зонтик”. Слабые места: раскованность и зависимость от ключевых игроков. Что вы думаете по этому поводу?