завершен
Ак Барс
3
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
6
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
3
:
Трактор
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Спартак
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Нефтехимик
5
:
Локомотив
4
П1
X
П2

Разин о том, что судей можно заменить ИИ: «Сказал об этом лишь однажды, на эмоциях. Имел в виду камеры, которые могут помочь арбитрам, ведь хоккей очень быстрый, определить офсайд становится все сложнее»

— Вы часто говорите, что судей можно заменить искусственным интеллектом. Я попробовал сделать запрос у нейросети: «Тактические схемы для "Металлурга". Она мне предложила сыграть в 1−2−2 с активным прессингом, чаще подключать защитников, использовать всю ширину площадки, играть в большинстве по схеме "зонтик".

Источник: Спортс"

— Вы часто говорите, что судей можно заменить искусственным интеллектом. Я попробовал сделать запрос у нейросети: «Тактические схемы для “Металлурга”. Она мне предложила сыграть в 1−2−2 с активным прессингом, чаще подключать защитников, использовать всю ширину площадки, играть в большинстве по схеме “зонтик”. Слабые места: раскованность и зависимость от ключевых игроков. Что вы думаете по этому поводу?

— Во-первых, про искусственный интеллект я сказал лишь однажды, на эмоциях. Я имел в виду камеры, которые могут помочь судьям, ведь хоккей очень быстрый, определить офсайд линейным судьям становится все сложнее.

Был опыт в футболе, там ИИ заставил вратаря выбросить мяч из аута, гол забили в пустые ворота, — сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Разин про ИИ в хоккее: «В будущем положение вне игры, пробросы будут определять камеры. Смешно слышать, что “Металлург” будут судить по-другому. То есть подтверждают, что судьи могут влиять на игру!».