Ларионов о Бландиси: «Итальянцы любят жестикулировать, но арбитры в Нижнем Новгороде этого не поняли и наказали. Сказали ему: “Начинай быть русским”. Можно говорить сколько угодно, но без жестов»

— Нет, он приболел. Вчера вечером и сегодня писал, что у него небольшой ротавирус. Сентябрь-октябрь, началась школа, дети приносят разные заболевания, которые передаются тренерам, родителям. Хорошо, что у нас есть еще несколько дней до следующего матча. Грималди придет в себя и будет в порядке к следующей пятнице.